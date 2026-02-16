Не всі доїдуть за планом: УЗ попередила про суттєві обмеження руху в низці областей

Обмеження руху поїздів стосуються Чернігівської, Сумської, Харківської та Запорізької областей.

У низці регіонів України запроваджено тимчасові обмеження руху поїздів через безпекову ситуацію, несприятливі погодні умови та пошкодження інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

На Чернігівщині можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямку, де контактна мережа постійно страждає від атак БПЛА або несприятливої погоди. Водночас на Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Далі на північ – приміський поїзд або автобуси.

У Харківській області від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів просять скористатися безкоштовними автобусами з обов’язковою реєстрацією перед посадкою.

На Запоріжжі моніторингові групи УЗ тримають регіон під посиленим контролем. Такі поїзди як №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів, №5/6 Ясіня - Запоріжжя, №39/40 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино, №731/732 Київ - Запоріжжя - Київ, №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра.

Пара регіональних поїздів курсуватиме між Запоріжжям і Синельниковим та Синельниковим і Дніпром. Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі".

Росіяни продовжують активно бити по українській залізничній інфраструктурі. 11 лютого під ворожою атакою опинилося залізничне депо та станції у двох областях.

"Укрзалізниця" запустила "Романтичний експрес" до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсували 14 та 15 лютого двічі на день.

Із 7 лютого УЗ призначила додатковий поїзд між Харковом та Сумами. Поїзд має забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині.

