'Укрзалізниця' призначає додаткові поїзди на пікові дати: як вони курсуватимуть

"Укрзалізниця" з 2 квітня продовжує маршрут поїзда сполученням Київ - Івано-Франківськ до станції Яремче.

У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня "Укрзалізниця" призначає чотири додаткові поїзди на пікові дати та продовжує до Яремче один з рейсів далекого сполучення. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що 29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;

поїзд №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;

поїзд №168/167 Львів – Одеса.

При цьому 30 та 31 березня курсуватиме поїзд №243/244 Київ-Львів з відправленням з Києва та Львова.

В УЗ відмітили, що у складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць.

Крім того, з 2 квітня "Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче:

з Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30;

з Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

В УЗ також зазначили, що для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

"Призначено курсування регіонального поїзда №812/811 Яремче – Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178–208/207 Київ – Яремче. Це дозволяє зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки", - йдеться в повідомленні.

Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10. Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

Квитки вже доступні у мобільному застосунку й на сайті УЗ, а також в касах вокзалів.

24 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" змінила протоколи безпеки через російські атаки по пасажирським поїздам. Потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

18 березня стало відомо, що "Укрзалізниця" через вплив військових дій тимчасово скасувала курсування швидкісних пасажирських поїздів класу "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків.

