За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в проект свого фінансового плану на 2021 рік заклала поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення - на 2% щомісяця, починаючи з березня.

Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський у коментарі кореспонденту УНІАН.

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"У проект фінплану на 2021 року ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - сказав він.

Перцовкий підкреслив, що підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.

"Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо якомога м'якше: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав він.

За його словами, ціни на поїздку залізницею в будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів.

"Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і спільно з Міністерством інфраструктури розробляти динамічну тарифікацію", - сказав він.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Зміна тарифу

У жовтні цього року директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, що "Укрзалізниця" до кінця першого кварталу 2021 року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

"Укрзалізниця" з 1 листопада 2020 року зменшила вартість проїзду у вагонах першого класу швидкісних поїздів "Інтерсіті+" на 15% у внутрішньому сполученні.

Фінансовий стан "Укрзалізниці"

Компанія "Укрзалізниця" у січні-червні зазнала 8,79 млрд грн збитків, тоді як у першому півріччі минулого року отримала 1 млрд грн прибутку.

Зокрема, дохід від вантажних перевезень у січні-червні скоротився на 15% - до 30,6 млрд грн, від перевезень пасажирів і багажу - на 56% (до 1,9 млрд грн).

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує у 2021 році направити 4,7 млрд грн на капітальний ремонт тягового парку.

Станом на 1 грудня 2020 року в ЄС заявили про те, що "Укрзалізниця" знаходиться в критичному фінансовому становищі.

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Автор: Павло Степанець