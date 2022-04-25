Російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій.

Сьогодні в результаті обстрілів росіян один залізничник загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

"Один залізничник загинув та чотири поранені. Так закінчується сьогоднішній день, коли російські війська обстріляли п’ять наших станцій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни обстріляли залізничні станції у центрі та на заході України. Один з обстрілів вчинили на Рівненщині.

На Вінниччині під ракетний удар потрапили Жмеринка і Козятин, 5 людей були вбиті та 18 поранені.

Також через обстріли пошкоджено тягові підстанції. Це призвело до відключення напруги в контактній мережі на дільницях залізниці Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.