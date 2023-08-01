Поїзд вирушатиме зі столиці з 4 серпня по парних числах, а у зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах.

АТ "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ – Ужгород. Квитки вже можна придбати застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд вирушатиме зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода о 8:07. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Згідно інформації в застосунку "Укрзалізниці", 4 серпня на маршруті Київ – Ужгород доступні квитки тільки на новопризначений поїзд №223/224. Так, за цим напрямком квиток класу плацкарт можна придбати ціною в 303 грн. Купе – 511 грн. Зворотно з Ужгорода в Київ квиток в плацкарт коштує 282 грн. Купе – 471 грн.

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Крім того, УЗ призначає ще один додатковий рейс: регіональний поїзд №765/766 сполученням Київ – Вінниця відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

"Укрзалізниця" під час війни

11 липня 2023 року "Укрзалізниця" призначила на один iз найбільш популярних і завантажених напрямків новий тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem "Інтерсіті+" №720/719 Київ – Харків, який курсуватиме з 16 липня по 9 серпня.

19 липня АТ "Укрзалізниця" також змінювала маршрути поїздів львівського напрямку через Шепетівку Хмельницької області через ворожі обстріли. Тоді затримка поїздів була до двох годин.

25 липня 2023 року через ворожі обстріли було змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області.

Також з 6 серпня "Укрзалізниця" посилює гірський напрямок додатковим №227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні. Так, новий поїзд відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татарів-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибуття у Ясіню о 10:46.

Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татарів-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).

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