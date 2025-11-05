Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

"Укрзалізниця" за клопотанням Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Про це повідомили в "УЗ".

Зазначається, що обмеження будуть до станцій Гусарівка або Барвінкове.

В "УЗ" підкреслили, що рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку "УЗ" безпосередньо в день відправки.

"Донецька ОВА наразі організовує автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки", - йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве - Краматорськ та Словʼянськ - Райгородок.

Удари РФ по залізниці

Як повідомляв УНІАН, окупанти атакували залізничну інфраструктур України, через що змінився графік руху приміських рейсів на 2 листопада на Дніпропетровщині та Донеччині.

Також в ніч на 31 жовтня Росія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях. Було пошкодження рухомого складу, затримується потяг.

Так, у Сумах ворог вдарив по пасажирському депо – пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

