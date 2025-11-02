У пресслужбі "Укрзалізниці" просять врахувати зміни під час подорожей.

Окупанти атакували залізничну інфраструктуру України, через що змінився графік руху приміських рейсів на 2 листопада. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема на Дніпропетровщині через пошкодження ділянок низку потягів обмежили до/з станції Письменна:

Поїзд №6110 курсуватиме Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Чаплине)

﻿Поїзд №6127 курсуватиме Письменні – Дніпро (замість Чаплине - Дніпро).

﻿﻿№6122 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Демурине).

№6135 курсуватиме Письменна - Синельникове-1 (замість Демурине - Синельникове-1).

Також зміни в графіку стосуються Донецької області:

№6711 курсуватиме у сполученні Бантишеве - Краматорськ (замість Слов'янськ – Краматорськ);

№6712 та №6718 курсуватиме у сполученні Слов’янськ – Бантишеве (замість Краматорськ – Бантишеве).

Тимчасово не курсуватимуть:

№6715, №6717, №6721 Слов'янськ – Краматорськ;

№6716 та №6722 Краматорськ – Слов'янськ.

"Натомість альтернативним транспортом залишається автоперевезення, додатково організовані місцевою владою", – додали в Укрзалізниці.

Російські атаки: важливі новини

У ніч на 2 листопада окупанти завдали ударів по кількох областях України. Зокрема на Одещині під атакою був Ізмаїльський район. Наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих через російських удар.

На Дніпропетровщині РФ атакувала Самарівський район. Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих, двоє з них – це діти. Ще 8 людей дістали поранення. Через атаку РФ по Запоріжжю постраждали ще двоє людей. Також одна людна загинула й одна отримала поранення через удар РФ по Запорізькій області.

