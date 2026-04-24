'Укрзалізниця' розширює жіночі купе ще на три поїзди: куди курсуватимуть

Державна "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. З 1 травня компанія додасть жіночі вагони у ще трьох поїздах, повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS (індекс лояльності споживачів, - УНІАН) близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:

№7 Харків – Одеса;

№12 Львів – Одеса;

№92 Львів – Київ.

В УЗ зазначають, що жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку "Укрзалізниці".

Повний перелік напрямків поїздів із жіночими вагонами з 1 травня:

№1/2 Харків – Ворохта;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№22/21 Львів – Харків;

№26/25 Одеса – Ясіня;

№29/30 Київ – Ужгород;

№38/37 Київ – Запоріжжя;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№75/76 Київ – Кривий Ріг;

№81/82 Київ – Ужгород;

№95/96 Київ – Рахів;

№98/97 Ковель – Київ;

"Укрзалізниця" запустить шість нових дитячих купейних вагонів. Перші три вагони вже пройшли повне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів - Одеса та №001/002 Харків - Івано-Франківськ. У продажу їх можна шукати зі Львова - з 24 квітня, з Одеси - з 25 квітня, з Харкова - з 2 травня, з Івано-Франківська - з 3 травня. Три інших вагони поповнять склади пасажирських поїздів найближчим часом.

З 25 квітня продаж залізничних квитків відбуватиметься за новою системою динамічного ціноутворення. Зазначається, що ціна на квитки на потяг залежатиме від сезонності, дня тижня, завчасності придбання та заповненості маршруту.

