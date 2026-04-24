'Укрзалізниця' розширює жіночі купе ще на три поїзди: куди курсуватимуть

Державна "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. З 1 травня компанія додасть жіночі вагони у ще трьох поїздах, повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.
"Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS (індекс лояльності споживачів, - УНІАН) близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:
- №7 Харків – Одеса;
- №12 Львів – Одеса;
- №92 Львів – Київ.
В УЗ зазначають, що жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку "Укрзалізниці".
Повний перелік напрямків поїздів із жіночими вагонами з 1 травня:
- №1/2 Харків – Ворохта;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №22/21 Львів – Харків;
- №26/25 Одеса – Ясіня;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №38/37 Київ – Запоріжжя;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №98/97 Ковель – Київ;
- №7 Харків – Одеса;
- №12 Львів – Одеса;
- №92 Львів – Київ.
"Укрзалізниця" запустить шість нових дитячих купейних вагонів. Перші три вагони вже пройшли повне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів - Одеса та №001/002 Харків - Івано-Франківськ. У продажу їх можна шукати зі Львова - з 24 квітня, з Одеси - з 25 квітня, з Харкова - з 2 травня, з Івано-Франківська - з 3 травня. Три інших вагони поповнять склади пасажирських поїздів найближчим часом.
З 25 квітня продаж залізничних квитків відбуватиметься за новою системою динамічного ціноутворення. Зазначається, що ціна на квитки на потяг залежатиме від сезонності, дня тижня, завчасності придбання та заповненості маршруту.