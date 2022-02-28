"Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити", - кажуть в "УЗ" .

"Укрзалізниця" домагається припинення залізничного сполучення з Росією.

Про це повідомили у прес-службі "УЗ".

"Укрзалізниця" звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором — Російською Федерацію. Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з рф. ... Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

В "УЗ" наголошують, що росіяни мають втратити можливість не тільки користуватися авіаперевезеннями, а й їздити потягами.

Звертаючись до працівників РЖД, "УЗ" акцентує:

"Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання залізничник — ти вбивця. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом".

Перевізник наголошує, що працівники "УЗ" роблять те, що росіяни не можуть навіть уявити - працювати під пострілами і вибухами.

"Ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо! Українські залізничники мають залізні нерви і не тільки… А ти, росія, дірява, як твої вагони! Весь світ пишається нами, українці! Весь світ зневажає вас, російські окупанти!", - наголошують в "УЗ".