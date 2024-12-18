Квитки можна придбати за 5 діб до дати відправлення.

"Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801, який буде курсувати за маршрутом Чернівці – Львів – Чернівці. Про це повідомляє Telegram-канал державного акціонерного товариства.

Поїзд буде курсувати у грудні та січні – щодо подальших планів "Укрзалізниця" обіцяє повідомити згодом.

На сьогодні розклад такий:

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на грудень: 21-25, 27-31;

на січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.

Квитки можна придбати за 5 діб до дати відправлення.

Українська залізниця – останні новини

Раніше повідомлялось, що в "Укрзалізниці" призначили додаткові шість поїздів, які будуть курсувати на різдвяні та новорічні свята. Мова йде про поїзди "Київ – Ужгород", "Київ – Чернівці", "Київ – Одеса", "Одеса – Львів", "Київ – Львів" та "Київ – Трускавець". Охочі можуть придбати квитки за допомогою мобільного додатку, на сайті або в квиткових касах.

Також нагадаємо, що нещодавно новий поїзд "Київ – Будапешт" вирушив у свою першу подорож з української столиці. Як повідомлялось, лише за перші кілька днів з моменту початку продажу було оформлено майже 2 тисячі квитків. В "Укрзалізниці" зазначають, що поїзд є додатковою можливістю для повернення наших громадян додому, а також дозволить багатьом українцям побачити світ.

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