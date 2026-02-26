Росія атакувала залізницю у трьох областях: де обмежили рух потягів

Один із ворожих БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області.

У ніч на 26 лютого Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Зокрема, у трьох областях була атакована залізнична інфраструктура, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє "Укрзалізниця", у Запоріжжі вночі після обстрілу були перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

№86/85 Львів – Запоріжжя – Львів;

№128/127 Львів – Запоріжжя – Львів;

№6 Ясіня – Запоріжжя;

№40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино.

"Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечуємо автобусними трансферами", - зазначили в УЗ.

Атака РФ на Україну 26 лютого - головні новини

Російські загарбники вчергове атакували Україну в ніч на 26 лютого. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни запустили по Україні 420 дронів і 39 ракет. Зафіксовано влучання у восьми областях. Окупанти били зокрема по газовій інфраструктурі в Полтавській області, по електропідстанціях у Київській та Дніпропетровській областях.

23 лютого "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів на низці небезпечних ділянок. З урахуванням безпекової ситуації було змінено деякі маршрути та організовано підвіз пасажирів альтернативним транспортом.

