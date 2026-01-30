На Дніпропетровщині тимчасово скасували низку поїздів: в 'Укрзалізниці' назвали причину

Для деяких потягів змінили маршрути.

У зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині у п'ятницю 30 січня не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Про це повідомляє Telegram-канал Укрзалізниця: приміські поїзди.

Зокрема, цієї доби скасовані такі потяги:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;

№7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Крім того, за даними "Укрзалізниці", 30 січня тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2 (замість Синельникове-1 – Запоріжжя-2).

"Укрзалізниця" вводить нові обмеження

Як повідомляв раніше УНІАН, через атаки РФ "Укрзалізниця" вводить нові обмеження, щоб зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників.

Зокрема, тимчасово обмежили низку сполучень, зокрема на Харківщині. Автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення. Також деякі прямі далекі сполучення замінять стикувальними рейсами із приміськими електричками.

Крім того, на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. В Укрзалізниці попередили про можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини.

