Поїзд між двома популярними містами України змінить графік: як курсуватиме

Державна "Укрзалізниця" з 22 лютого збільшує періодичність курсування поїзда сполученням Одеса - Дніпро. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, "Укрзалізниця" запроваджує щоденне курсування поїзда №54/53 сполученням Одеса – Дніпро", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, а з Дніпра поїзд курсуватиме щоденно з 23 лютого. Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку УЗ, на сайті перевізника та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - головні новини

В Україні за європейською моделлю запустили проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень в економ-сегменті. Таким чином держава компенсуватиме українській залізниці різницю між реальною ціною пасажирських квитків і собівартістю таких перевезень.

17 лютого УЗ змінила графіки руху кількох популярних потягів в умовах дії комендантської години. Зокрема компанія адаптувала розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

Також "Укрзалізниця" запровадить нові правила для пасажирів, які хочуть здати придбаний раніше квиток на потяг. Так, повертати кошти будуть в залежності від того, скільки днів залишається до його відправлення.

