У Рівненській області тимчасово не курсуватимуть два потяги.

"Укрзалізниця" повідомила про зміни у розкладі руху деяких приміських потягів у Рівненській та Львівській областях.

Як зазначається у повідомленні прес-служби "УЗ", з 2 березня через технічні причини тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6335/6336 сполученням Здолбунів - Удрицьк.

Починаючи з 3 березня, тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6341/6342 сполученням Сарни - Здолбунів.

Крім того, змінено розклад руху приміського поїзда №6027 сполученням Львів - Сянки: з 2 березня потяг вирушатиме зі Львова о 21:08 (замість 20:47) та прибуватиме на кінцеву станцію о 02:06.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що "Укрзалізниця" призначає додаткові евакуаційні поїзди з Житомира через складну ситуацію у місті. Також "УЗ" призначила додаткові евакуаційні рейси з Харкова та Києва.

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