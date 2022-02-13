Водночас зауважується, що в деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Про це в неділю, 13 лютого, заявили в Міністерстві інфраструктури України.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося", - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням, сьогодні в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

"За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", - заявили у відомстві.

При цьому зауважується, що в деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування.

"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", - додали у міністерстві.

Також у Мінінфраструктури висловили сподівання, що вже найближчим часом ситуація стабілізується.

"Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Своєю чергою радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив агентству Reuters, що Україна не бачить сенсу закривати свій повітряний простір на тлі ескалації конфлікту з Росією.

"Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу в закритті неба. Це нонсенс. І, на мій погляд, це чимось нагадує якусь часткову блокаду", - цитує Подоляка агентство.

"Якщо певні авіаперевізники вирішать змінити розклад рейсів, це, безумовно, не має нічого спільного з рішеннями або політикою нашої держави", - підкреслив радник.

Можливе закриття неба над Україною: що відомо

Раніше сьогодні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков проводить нараду щодо можливого призупинення повітряного сполучення в Україні. Також, за словами Гончаренка, ймовірно, з завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні може бути призупинено.

Як повідомляв УНІАН, нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні. "Це рішення виникло після скоригованих рекомендацій щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - зазначали в авіакомпанії.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну вже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Джерела ЗМІ повідомили, що на початку наступного тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

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