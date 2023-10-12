Скористатися послугою можна буде за кілька кліків та без центру МВС.

У мобільному застосунку державних послуг "Дія" запустили бета-тестування сервісу купівлі та продажу автомобіля.

"В нас багато попереду революційних послуг. Зараз у нас в бета-тесті можливість купити, продати автомобіль через "Дію". Без центру МВС, без "бігунків", які за тисячі гривень пропонують купити місце у черзі. Можливість в кілька кліків продати, купити автомобіль у "Дії", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі у Києві.

Український ринок авто - останні новини

На початку жовтня 2023 року повідомлялося, що в Україні збільшується попит на ринку нових легковиків. Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що аж на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Таким чином відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.

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Також впродовж вересня в Україні продовжив збільшуватися попит на електромобілі. Так, український автопарк поповнили 4298 електромобілі. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові автомобілі - 4215 авто, серед яких 769 нових та 3446 уживаних авто.

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