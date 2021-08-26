Камери можуть запрацювати вже після найближчої сесії міської ради.

На кількох дорогах Одеси можуть запрацювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляє "Думська", рішення про їх запуск винесуть на найближчу сесію міської ради. Якщо його підтримають, порушники, які потраплятимуть до поля зору камер, автоматично почнуть отримувати відповідні сповіщення.

За інформацією місцевої влади, в місті встановили десять камер автофіксації, найближчим часом запрацювати можуть дев'ять з них.

Зокрема, сім камер - у Суворовському районі:

дві на Південній дорозі : на перехресті з вулицею Державіна, фіксуватимуть порушення в обидва боки;

: на перехресті з вулицею Державіна, фіксуватимуть порушення в обидва боки; дві на Миколаївській дорозі : одну встановлять між Лиманною та Ярмарковою, другу - в районі пляжу Лузанівка, обидві фіксуватимуть порушення в бік центру міста;

: одну встановлять між Лиманною та Ярмарковою, другу - в районі пляжу Лузанівка, обидві фіксуватимуть порушення в бік центру міста; дві на вулиці Семена Палія на перетині з Марсельською ;

на перетині з ; камера на Добровольського фіксуватиме порушення водіїв, що рухаються від Бочарова в бік Давида Ойстраха.

Читайте такожБританка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причиниКрім того, камера на проспекті Небесної Сотні, 4 стежитиме за порушеннями при русі від Інглезі в бік Левітана. А біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка, 4 будуть автоматично фіксувати порушників, що перевищують швидкість на ділянці від Семінарської до проспекту Гагаріна.

"Враховуючи, що 30% від суми зібраних штрафів хочуть перераховувати до місцевих бюджетів, у майбутньому рішенні міської ради сумніватися не доводиться", - зазначає видання.

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Автор: Катерина Комолова