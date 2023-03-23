Автовласники можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн і потім отримати його двома способами.

З 23 березня в "Електронному кабінеті водія" знову стала доступною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків.

Як повідомляє прес-служба головного сервісного центру МВС, автовласники можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн і потім отримати його двома способами: самовивіз, з доставкою на відділення "Нової пошти".

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків: 300 грн - три символи (мінімальне замовлення); 90 грн - кожний наступний (до восьми символів); 466,44 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто); 266,58 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

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Також вартість логістичних витрат через доставку на відділення "Нової пошти" становить 500 грн.

Зазначається, що тривалість виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків заводом виробником становить до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво.

"Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через понад місяць", - йдеться в повідомленні.

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис на такому знаку є унікальним і не може повторюватись.

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