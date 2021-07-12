Зараз в Україні ціна на вживані електрокари стартує від 10 тис.доларів.

Українці почали більш активно купувати електромобіль, віддаючи перевагу найбільш відомим брендам.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

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"З 2015 року українці придбали 27 732 електрокари. Серед найпопулярніших брендів автомобілів - Nissan, Tesla і Chevrolet", - сказано в повідомленні.

У топі переваг громадян - електромобілі Nissan. Зокрема, першість завоювала модель Nissan Leaf - було придбано 13 656 машин саме цієї моделі. В цілому в Україні 13 766 електричних Nissan.

На другому місці за популярністю електромобілі Tesla, їх в країні 4 326. З них Model S - 1 866, Model 3 - 1 552, Model X - 851.

Третє місце займають електромобілі Chevrolet, їх 1 458. Найпопулярніша модель - BOLT EV, українці придбали 1 300 таких автомобілів.

Відзначається, що більшість електричних авто - а саме 26 206 - були придбані та ввезені з-за кордону. Решта були придбані на території України.

На думку аналітиків, популяризації електричних авто в Україні посприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Таким чином, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро. Крім того, після ввезення авто потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду - його розмір може коливатися від 3% до 5% від митної вартості авто.

При цьому, для порівняння, розмитнення п'ятирічної Mazda 3 на бензині з об'ємом двигуна 2 літри, яку придбали за кордоном за 8 тис.умовних одиниць, коштуватиме близько 3,5 тис. доларів.

Крім того, власники електрокарів не платять податок за користування дорогами - адже ця сума закладена у вартість палива, яке таким авто не потрібно.

"З нашого досвіду, зараз в Україні ціна на вживані електрокари стартує від 10 тис. доларів - за Nissan Leaf, нову машину - Renault - можна взяти приблизно за 14,5 тис. дол. Середня ціна електромобіля - 15-20 тисяч у.о. (Chevrolet Bolt, Leaf, Renault). Від 30 тис.У. о. стартують ціни за вторинну Tesla, середня ціна на Tesla в хорошому стані – 50 тис. доларів", - цитує прес-служба засновника групи компаній EcoFactor Сергія Вельчева.

Показники минулого року

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі цього року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці. Не увійшли в статистику перереєстрації й тимчасові реєстрації.

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Автор: Ганна Бредіхіна