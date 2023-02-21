"Укрзалізниця" в рамках старту масштабної програми з дерусифікації та українізації об'єктів залізничного транспорту розраховуватиме нульовий кілометр від головного столичного вокзалу - станції "Київ-Пасажирський".
Як повідомляє прес-служба про це заявив голова правління акціонерного товариства Олександр Камишин під час презентації програми.
"Починаємо з нуля. Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було вказано 856/857 км. чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометра від Росії. Припиняємо це. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі", - зазначив він.
Голова правління УЗ також представив вже встановлену символічну нульову позначку на першій платформі станції "Київ-Пасажирський" і повідомив, що протягом найближчих трьох років всі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбиваючі.
За його словами, це не тільки символічно, але і вирішує питання безпеки та ефективності руху, оскільки більша частина цих знаків не змінювалася з середини минулого століття.
Дерусиификация залізниці
21 лютого 2023 року стало відомо про те, що регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об'єктів залізничного транспорту. Процес перейменування регіональних філій буде завершено в 2023 році.
Війна в Україні та "Укрзалізниця"
У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.
6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які були встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.
13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.
17 січня стало відомо, що протягом року все потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.
26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.
3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.
13 лютого 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що розширює співпраця із залізницею Молдови.