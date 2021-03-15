Згідно з новим законом, водіння у п'яному вигляді стане окремою статтею Кримінального кодексу.

Цього тижня в Україні набуде чинності новий закон, який посилить покарання за п'яне ДТП зі смертельними наслідками.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Згідно з новим законом, водіння в п'яному вигляді стане окремою статтею в Кримінальному кодексі.

Яким буде покарання

Якщо ДТП скоїв п'яний водій, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, то йому загрожуватиме від трьох років в'язниці та позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років.

У разі тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років в'язниці та від 5 до 8 років без прав.

Якщо ДТП призвело до смерті потерпілого, то водієві буде загрожувати від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 5 до 10 років.

Якщо загинули кілька людей - від 7 до 12 років в'язниці та від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Також винуватці п'яних ДТП з жертвами більше не зможуть пом'якшити покарання у зв'язку з каяттям, примиренням і взяттям на поруки. Також не будуть застосовуватися умовно-дострокове звільнення, звільнення з випробувальним терміном, заміна частини покарання більш м'яким, амністія і помилування.

Посилення покарання за п'яне водіння

16 лютого 2021 року Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

ВР прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№2695). За це рішення проголосували 325 народних депутатів.

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Автор: Олена Коваленко