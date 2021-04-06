Міністерство інфраструктури України представило електронний квиток єдиного муніципального транспортного процесингу для міст.
Читайте такожКабмін заборонив обладнати місця для паркування на тротуарахЯк повідомила прес-служба Міністерства, онлайн-презентація відбулася сьогодні, 6 квітня, з ініціативи заступника міністра інфраструктури Дмитра Живицького.
«Мінінфраструктури хоче ввести єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті», - цитує Живицького прес-служба.
За його словами, це дасть українським містам зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту й оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури і якості послуг громадського транспорту та повну прозорість для перевізників.
Відзначається, що наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.
«Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь. Уже в квітні цього року відбудеться урочистий запуск після восьми місяців тестування», - цитує Живицького прес-служба.
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