В Україні презентували єдиний транспортний квиток / фото УНІАН / Синиця Олександр

Міністерство інфраструктури України представило електронний квиток єдиного муніципального транспортного процесингу для міст.

Читайте такожКабмін заборонив обладнати місця для паркування на тротуарахЯк повідомила прес-служба Міністерства,  онлайн-презентація відбулася сьогодні, 6 квітня, з ініціативи заступника міністра інфраструктури Дмитра Живицького.

«Мінінфраструктури хоче ввести єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті», - цитує Живицького прес-служба.

За його словами, це дасть українським містам зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту й оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури і якості послуг громадського транспорту та повну прозорість для перевізників.

Відзначається, що наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.

«Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь. Уже в квітні цього року відбудеться урочистий запуск після восьми місяців тестування», - цитує Живицького прес-служба.

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Автор: Богдан Слуцький