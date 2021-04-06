Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь.

Міністерство інфраструктури України представило електронний квиток єдиного муніципального транспортного процесингу для міст.

Читайте такожКабмін заборонив обладнати місця для паркування на тротуарахЯк повідомила прес-служба Міністерства, онлайн-презентація відбулася сьогодні, 6 квітня, з ініціативи заступника міністра інфраструктури Дмитра Живицького.

«Мінінфраструктури хоче ввести єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна буде зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі або в іншому громадському транспорті», - цитує Живицького прес-служба.

За його словами, це дасть українським містам зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту й оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури і якості послуг громадського транспорту та повну прозорість для перевізників.

Відзначається, що наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.

«Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь. Уже в квітні цього року відбудеться урочистий запуск після восьми місяців тестування», - цитує Живицького прес-служба.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький