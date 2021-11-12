Українців попередили про перейменування однієї зі станцій

"Укрзалізниця" збільшить кількість потягів до гірськолижного курорту "Буковель". Компанія для зручності призначить сім потягів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"У новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМіжнародний аеропорт "Харків" зустрів мільйонного пасажираЙдеться про такі потяги:

№5/6 Маріуполь-Рахів;

№15/16 Харків-Рахів;

№55/56 Київ-Рахів;

№95/96 Київ-Рахів;

№25/26 Одеса-Рахів;

№125/126 Миколаїв-Рахів;

№130/129 Кременчук - Ворохта з причіпними вагонами Полтава – Ворохта.

Також з 12 грудня від вокзалу до гірськолижного курорту курсуватимуть автобуси. Вартість проїзду становитиме 50 гривень.

Крім того, в компанії вказали, що станцію "Татарів" перейменують в "Татарів-Буковель". Рішення прийнято у зв'язку з тим, що станція найближче знаходиться до гірськолижного курорту - 15 км або від 20 хвилин шляху.

Як раніше повідомляв УНІАН, у системі продажу квитків на поїзди "Укрзалізниці" відбуваються дивні речі - часом вони раптово зникають, а потім знову з'являються.

Автор: Анастасія Горбачова