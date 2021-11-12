"Укрзалізниця" збільшить кількість потягів до гірськолижного курорту "Буковель". Компанія для зручності призначить сім потягів.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"У новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар потягів до гірськолижного курорту", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожМіжнародний аеропорт "Харків" зустрів мільйонного пасажираЙдеться про такі потяги:
- №5/6 Маріуполь-Рахів;
- №15/16 Харків-Рахів;
- №55/56 Київ-Рахів;
- №95/96 Київ-Рахів;
- №25/26 Одеса-Рахів;
- №125/126 Миколаїв-Рахів;
- №130/129 Кременчук - Ворохта з причіпними вагонами Полтава – Ворохта.
Також з 12 грудня від вокзалу до гірськолижного курорту курсуватимуть автобуси. Вартість проїзду становитиме 50 гривень.
Крім того, в компанії вказали, що станцію "Татарів" перейменують в "Татарів-Буковель". Рішення прийнято у зв'язку з тим, що станція найближче знаходиться до гірськолижного курорту - 15 км або від 20 хвилин шляху.
Як раніше повідомляв УНІАН, у системі продажу квитків на поїзди "Укрзалізниці" відбуваються дивні речі - часом вони раптово зникають, а потім знову з'являються.