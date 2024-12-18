Квитки на новий потяг вже в продажу.

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд з Києва до Львова на Різдво та Новорічні свята. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.

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Зазначається, що на маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Квитки вже в продажу в застосунку УЗ, на офіційному сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.

Українська залізниця - останні новини

Раніше повідомлялось, що в "Укрзалізниці" призначили додаткові шість поїздів, які будуть курсувати на різдвяні та новорічні свята. Мова про поїзди "Київ - Ужгород", "Київ - Чернівці", "Київ - Одеса", "Одеса - Львів", "Київ - Львів" та "Київ - Трускавець".

УЗ також призначила регіональний поїзд №802/801, який буде курсувати за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці. Поїзд буде курсувати у грудні та січні.

15 грудня поїзд Київ - Будапешт "Transcarpathia" успішно вирушив у свій перший рейс із головного вокзалу столиці. На шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.

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