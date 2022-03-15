Додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу та низки інших міст.

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на вівторок, на 15 березня.

Як повідомляє прес-служба компанії, додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу за наступними маршрутами:

№239/240 Харків - Львів 10:00;

№913/914 Харків - Хелм 13:00;

№247/248 Харків - Дрогобич 16:00;

№907/908 Дніпро - Хелм 10:30;

№228/227 Дніпро - Чоп 12:30;

№234/233 Дніпро - Чоп 20:00;

№219/220 Кривий Ріг - Чоп 11:00.

Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів-Чоп на 15 березня.

Також в "УЗ" змінили графік і маршрут руху деяких поїздів.

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