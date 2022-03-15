Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 15 березня / фото УНІАН
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів, призначених на вівторок, на 15 березня.
Як повідомляє прес-служба компанії, додаткові поїзди призначені з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу за наступними маршрутами:
- №239/240 Харків - Львів 10:00;
- №913/914 Харків - Хелм 13:00;
- №247/248 Харків - Дрогобич 16:00;
- №907/908 Дніпро - Хелм 10:30;
- №228/227 Дніпро - Чоп 12:30;
- №234/233 Дніпро - Чоп 20:00;
- №219/220 Кривий Ріг - Чоп 11:00.
Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.
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Також в "УЗ" змінили графік і маршрут руху деяких поїздів.