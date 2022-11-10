Угоди є частиною відповіді ЄС на збої в транспортних секторах України та Молдови

Європарламентарі схвалили угоду між Європейським союзом, Україною та Молдовою щодо спрощення перевезення вантажів. Дане рішення дозволить налагодити вантажне транспортне сполучення, порушене через повномасштабне вторгнення Росії.

"Оскільки український повітряний простір було закрито для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших товарів. Так само страждає Молдова, яка потребує альтернативних транзитних маршрутах через ЄС і допомоги в транзиті українських товарів через свою територію", - йдеться в повідомленні на сайті Європейського парламенту.

Нові договори замінять ті, що були підписані раніше. Документи тимчасово дозволять перевізникам України, Молдови та ЄС здійснювати транзит через зазначену територію та працювати без відповідних дозволів.

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Також угода дозволить українським водіям використовувати свої водійські права та сертифікати для в'їзду в ЄС без оформлення міжнародного водійського посвідчення.

Транспортні перевезення під час війни - що відомо

У червні поточного року ЄС і Україна підписали угода про вантажні перевезення.

Договір скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для перевезень до ЄС, що дозволяє безперебійно експортувати продукцію з України.

Термін дії угоди-рік. Документ вступив в силу з 29 червня.

12 жовтня в Міністерстві інфраструктури повідомили, що Україна для здійснення міжнародних автоперевезень отримала 100 додаткових базових квот на 2023 рік.

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