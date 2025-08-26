Надання Швецією Україні радіолокаційних літаків ASC 890 може стати одним із факторів для перегляду оцінки рівня безпеки для можливого відкриття деяких аеропортів.

Попри всі розмови, відкриття аеропортів в Україні та відновлення авіаперельотів малоймовірне в найближчі тижні та навіть в кілька місяців через загрозу безпеці. Про це в етері телемарафону сказав експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце.

При цьому наголосив, що рішення про зняття заборони на використання повітряного простору або зняття часткових заборон безпосередньо залежить від низки факторів, зокрема, безпеки польотів, повітряного руху.

За його словами, є три ключові фактори необхідні для відновлення польотів, зокрема, має бути підготовлена аеродромна інфраструктура - ті аеропорти, які зазнавали пошкоджень чи руйнувань, повинні їх усунути. Другий фактор - повинен бути підготовлений персоналом, який має необхідні допуски, сертифікати. Третій - повинні бути авіакомпанії, які готові літати у відповідні аеропорти і пасажири, які будуть готові користуватися повітряним транспортом попри всі ризики.

При цьому додав, що серед інших ще й має бути страхування повітряних перевезень, котре на сьогодні не вирішено. Долінце наголосив:

"За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити момент відкриття авіаперевезень, але поки що об’єктивних факторів, які б дозволили відкрити повітряне сполучення через декілька тижнів або навіть декілька місяці ми не бачимо".

При цьому додав, що заходи для такої можливості забезпечуються - аеропорти звітують про те, що їх персонал регулярно перенавчається і вони готові розпочати роботу від одного до двох місяців після ухвалення рішення про відновлення авіасполучення.

"Але ключовим залишається фактор безпеки і звісно, що для того, щоб ухвалювати рішення про відкриття чи часткове відкриття окремо взятих аеропортів, мають бути оцінені всі ризики і загрози для безпеки", - наголосив Долінце.

Експерт з авіаційного ринку зазначив, що радіолокаційні літаки ASC 890, які нам має надати Швеція, сприятимуть підвищенню рівню контролю повітряного простору, що може стати одним із факторів для перегляду оцінки рівня безпеки для можливого відкриття окремих аеропортів.

"Якщо говорити про літаки радіолокаційні, то вони дозволяють покращувати можливості тих чи інших держав щодо розвідки і огляду повітряного простору, дозволяють набагато раніше виявляти наявні загрози в повітряному просторі. Поява таких літаків може позитивно вплинути на спроможності України по виявленню загроз, а значить більш ефективно управляти загрозами для цивільної авіації. Такі літаки можуть виконувати функції не тільки збору, аналізу, передачі інформації, але й достатньо ефективно посилювати роботу ППО, в тому числі координацію роботи авіації, яка може знищувати ворожі цілі в повітряному просторі", - наголосив експерт.

Відновлення авіасполучення в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан вважає, що відновлення в Україні безпечних польотів цивільної авіації під час війни неможливе.

За його словами, ізраїльська модель використання повітряного простору України нам не підходить. І навіть патрулювання неба авіацією західних союзників не забезпечить повну безпеку для пасажирів та інфраструктури.

За його словами, Україна знаходиться в інших реаліях, ніж держава Ізраїль, в нас інші засоби оборони повітряного простору. Нам систем протиповітряної оборони не вистачає, ми не можемо існувати і виконувати польоти цивільної авіації так, як це відбувається в Ізраїлі.

