Найбільш популярними виявились бензинові авто.

У 2024 році українці придбали майже 41,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Таким чином, у порівнянні з 2023-м попит на "‎американців"‎ з пробігом зріс на 46%. Про це пише УкрАвтопром.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які у 2024-му поповнили автопарк нашої країни, становить 5,8 року. Найбільш популярними в цьому сегменті доволі передбачувано виявились бензинові авто. Їх частка склала 45%.

Одразу з ними йдуть електричні автомобілі (36%), які стрімко набирають популярності в нашій країні. На третьому місці знаходяться гібридні авто (7%), а машини з ГБО та дизельні автомобілі охопили 6,5% та 5,5% ринку, відповідно.

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Якщо казати про найбільш популярні моделі, то тут ситуація також виявилась доволі прогнозованою – з великим відривом лідирує середньорозмірний електромобіль Tesla Model 3.

ТОП-5 моделей вживаних авто зі США:

Tesla Model 3 – 4521 одиниця;

Tesla Model Y – 3984;

Ford Escape – 2747;

Jeep Cherokee – 2492;

Volkswagen Passat – 2344.

Американські автомобілі – що кажуть фахівці

Експерти назвали шість американських автомобілів, які краще обходити стороною. Спеціалісти не радять купувати Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport та Lincoln Aviator.

Кожен з цих автомобілів має власні недоліки. Наприклад, Buick Encore GX потребує високих витрат на технічне обслуговування, тоді як Dodge Caravan має низьку паливну ефективність.

Також фахівці назвали американські авто, які вигідніше купувати уживаними. До списку увійшли, зокрема, Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban, Ford F-150 та Chevrolet Corvette.

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