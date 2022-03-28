"Укрзалізниця" виконає евакуаційні рейси з Краматорська на Ужгород, Хмельницький та Одесу.
Про це повідомляє прес-служба перевізника у Telegram.
"Оперативна ситуація сьогодні дозволяє нашим поїздам 45/46, 138/137 та 92/91 доїхати до Краматорська", – йдеться в повідомленні.
Відтак рейси на Ужгород, Одесу та Хмельницький вирушать о 10:00, 15:30, 18:00 відповідно.
Зазначається, що надвечір призначено додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Чопа – відправлення о 20:00.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" подовжила маршрут міської електрички "Дарниця – Святошин" і запустила у Києві кільцевий маршрут електрички з фіксованою ціною 15 грн.
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