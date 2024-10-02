Замикає десятку найбільш популярних нових авто компактний кросовер Kia Sportage.

У вересні найбільшою популярністю на українському ринку нових авто користувався бестселер Renault Duster, який залишив своїх конкурентів далеко позаду. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Renault Duster є компактним кросовером-позашляховиком, який було вперше представлено у 2009 році під маркою Dacia (входить до складу Renault). Пізніше були представлені версії під брендом Renault. У 2014 році виробили мільйонний Duster.

Одразу за ним в списку найпопулярніших авто йде компактний кросовер Toyota RAV4 та Mazda CX-5, яка також є компактним кросовером.

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Загалом ТОП-10 легковиків вересня виглядає так:

Renault Duster – 504 одиниці;

Toyota RAV4 – 295;

Mazda CX-5 – 161;

Toyota Hilux – 148;

Škoda Karoq – 138;

Hyundai Tucson – 129;

Škoda Kodiaq – 129;

Škoda Octavia – 128;

Volkswagen Touareg – 114;

Kia Sportage – 112.

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В серпні лідером на українському ринку нових легкових авто також виявився Renault Duster. При чому на другій на третій позиції, як і тепер, опинились Toyota RAV4 та Mazda CX-5.

Якщо казати про європейський ринок нових авто, то там найпопулярнішою моделлю в серпні виявилась Dacia Sandero. На другому місці опинилась Tesla Model Y, на третьому – Toyota Yaris Cross.

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали найбільш популярний легковик на світовому ринку нових авто. Ним виявився електромобіль Tesla Model Y – з січня по травень продажі цієї моделі перевищили позначку у 467 тис одиниць.

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