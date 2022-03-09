Потяги до Словаччини з України мають почати курсувати сьогодні.

Словаччина призначила щоденні потяги для вивозу біженців з території України.

Потяги з України до Словаччини почнуть курсувати з середи, 9 березня, повідомила "Укрзалізниця" в Telegram.

"Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40", - йдеться в повідомленні.

Потяг у зворотному напрямку має виїхати о 10:35 та прибути до Кошице о 13:49.

"Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Ворожі бомби не раз падали, зокрема, на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Люди почали покидати міста, які атакував супротивник.

Раніше повідомлялося, що зі станції Чоп до угорської станції Захонь упродовж дня курсуватимуть дев’ять пар поїздів, інтервал руху становитиме три години. Також стало відомо, що "Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги до Польщі.

На початку березня "УЗ" повідомила, що з початку війни евакуювала понад мільйон громадян.