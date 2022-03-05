Проїзд для біженців безкоштовний.

"Укрзалізниця" призначає евакуаційні поїзди з України до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00; 6 березня вирушать у рейс: об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм; о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм. На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає польська залізниця. Проїзд безкоштовний", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

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