Компанія нагадує, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності - спочатку діти, жінки та літні люди, потім - інші пасажири.

"Укрзалізниця" за 8 днів з початку російської агресії проти України евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь наявний рухомий склад залізниці. Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України", - йдеться у повідомленні.

Компанія нагадує, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності - спочатку діти, жінки та літні люди, потім - інші пасажири.

Найбільше українців прямує до Польщі, намагаючись звідти потрапити залізницею до Польщі. Ось така ситуація спостерігається на залізничному вокзалі Львова - люди буквально штурмують потяги до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україну покинули 1,2 мільйона жителів.

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