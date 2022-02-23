За даними підприємства, інформація про зупинення руху до найбільших міст східного регіону - це фейк.

Залізничне сполучення із населеними пунктами на контрольованій частині сходу України відбувається у штатному режимі.

Про це в середу, 23 лютого, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Наразі через обстріли скасовано лише рух приміського поїзда на перегоні Кіндрашівська-Нова - Новий Айдар. Усі інші поїзди, в тому числі до Маріуполя, Костянтинівки, Попасної, Слов’янська та інших міст сходу України курсують за графіком. Також компанія не фіксує жодних сплесків у бажанні пасажирів залишити схід країни. Поїзди курсують зі звичними обсягами населеності, квитки є у наявності", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві також зазначили, що інформація, яку розповсюджувала "низка проросійських Telegram-каналів та медіаплатформ" щодо рішення держави зупинити рух транспорту до найбільших міст східного регіону країни, зокрема до Маріуполя, не відповідає дійсності.

"Просимо орієнтуватися винятково на повідомлення з офіційних державних джерел та не вестись на провокативну інформацію, єдина мета якої - сіяти паніку серед населення", - наголосили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, за добу 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 96 порушень "тиші", 81 з яких - із застосуванням важкого озброєння.

Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Ще один - отримав поранення та перебуває в лікувальному закладі. П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.

Також учора "Укрзалізниця" через обстріли з непідконтрольних Україні територій на Донбасі змінила розклад руху одного з поїздів. Поїзд № 6481/6482 Лантратівка - Кіндрашівська-Нова - Лантратівка не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова - Новий Айдар.

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