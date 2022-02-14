Зараз практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати у штатному режимі, попри інформацію щодо закриття повітряного простору України.

Про це повідомила прес-служба аеропорту у Facebook.

"У зв'язку з суперечливою інформацією на тлі зростання напруженості навколо України Міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомляє наступне: аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезпеки в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів.

Зміни у розклад польотів на період з 14 по 28 лютого внесла авіакомпанія FLY-DUBAI: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25.

Крім того, компанія Qatar Airways скасувала рейси QR 297 та QR 298 за напрямами Київ-Доха, Доха-Київ, що мали відбутися сьогодні, 14 лютого.

AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202 - в аеропорту радять слідкувати за розкладом на офіційному табло.

Можливе закриття неба над Україною: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну вже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Джерела ЗМІ повідомили, що на початку цього тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Водночас там зауважили, що в деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Згодом Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

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