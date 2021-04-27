27 квітня основні дороги та мости столиці "почервоніли" від заторів.

Станом на 8:00 27 квітня автомобільний рух на дорогах Києва ускладнений.

Про це свідчать дані Google Maps.

Затори спостерігаються на всіх мостах, що сполучують лівий та правий берег столиці.

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Дві аварії майже заблокували смугу на Північному мосту в бік правобережжя. Тягнучки спостерігаються на мосту Метро, Дарницькому та Південному мостах.

На лівому березі затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, прилеглій вулиці Оноре де Бальзака, Броварському проспекті, бульварі Перова, вул. Миропільській, Генерала Жмаченка, проспекті Визволителів, Братиславській, проспекті Гагаріна, Соборності, на мосту Русанівської набережної, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

У зв’язку з навантаженим трафіком вранці у вівторок рух ускладнений і на правому березі, особливо на в’їздах – по Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери, Гаванському мосту, Набережно-Хрещатинській, Набережному шосе.

У заторах «стоїть» проспект Перемоги (від станції «Політехнічний інститут» до «Театральної»), бульвар Шевченка, Паркова дорога, Володимирський узвіз, Садова, Шовковична, Січових Стрільців, Володимирська, Велика Житомирська, частково Хрещатик та Басейна.

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Автор: Яна Ставська