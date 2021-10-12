Камери запрацюють на автошляхах Кременчука, Черкас, Луцька, Львова, а також Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей.

На дорогах України завтра запрацюють ще 23 камери автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомила патрульна поліція України у своєму Telegram-каналі.

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Як зазначається, 23 комплекси автофіксації порушень ПДР запустять в роботу в чотирьох містах і семи областях.

"З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, тепер на дорогах країни працюватиме в цілому вже понад 200 комплексів автоматичної фіксації.

Камери автофіксації: що необхідно знати

Камери автоматичної фіксації перевищення швидкості запрацювали з 1 червня 2020 року.

1 червня 2021 року в Міністерстві внутрішніх справ відзвітували про перший рік роботи камер автофіксації перевищення швидкості. За даними відомства, в місцях установки камер кількість ДТП знизилася в 8 разів, а смертність на дорогах за чотири місяці поточного року знизилася на 17% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024 року в країні буде встановлено 1,5 тис.таких камер в місцях підвищеної аварійності.

Крім того, незабаром на дороги України вийдуть так звані фантоми: поліцейські машини без поліцейського маркування, які потайно стежитимуть в русі за швидкісним режимом і штрафуватимуть водіїв порушників. До 2024 року планується, що дороги патрулюватимуть 550 фантомів.

28 вересня 2021 року на автошляхах України збільшили кількість камер фіксації порушень ПДР.

Автор: Інна Андаліцька