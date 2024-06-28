Зазначається, що за багатьма відповідями Байдена було важко встежити, і він періодично втрачав хід думок.

Виступ президента Джо Байдена на дебатах із Дональдом Трампом викликав безліч негативних відгуків в Інтернеті та став розчаруванням для його прихильників, які висловили побоювання з приводу його віку та здатності протистояти колишньому президенту Дональду Трампу. Дехто навіть приватно підняв питання про те, чи повинен він залишатися кандидатом від партії, пише CNN.

На початку дебатів у Байдена був тихий хрипкий голос, і він періодично зависав із відкритим ротом, втупившись в одну точку. За багатьма відповідями президента було важко встежити, і він періодично втрачав хід думок.

Один із колишніх помічників Байдена в Білому домі та виборчій кампанії назвав це "жахливим", додавши, що їм доводилося знову і знову запитувати себе: "Що він щойно сказав? Це безумство".

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Інший демократ написав: "Байдену, схоже, знадобилося кілька хвилин, щоб розігрітися. Цікаво, чи була відсутність аудиторії правильним рішенням. Бідному хлопцеві потрібен чай. Можливо, віскі".

Ще один представник демократів заявив, що "Байден спікся - це вже точно".

При цьому незв'язні відповіді Байдена надали Трампу безліч можливостей для відповідних реплік. У якийсь момент, після відповіді нібито про імміграцію, Трамп сказав: "Я не знаю, що він там сказав наприкінці. Я не думаю, що він знає, що він сказав".

Помічники і союзники Байдена сподівалися, що поділ на сцені між двома чоловіками допоможе сфокусувати увагу виборців на перегонах. Але під час дебатів багато демократів почали сумніватися, що ця стратегія дійсно спрацює на користь Байдена.

Водночас деякі джерела заявили, що такий не надто вдалий виступ президента пов'язаний із застудою. Але команда президента не говорила про це журналістам доти, доки Байден не почав відповідати на запитання під час дебатів.

Дебати Байдена і Трампа - новини

Дональд Трамп і Джо Байден провели перші дебати напередодні президентських виборів у США. Варто зазначити, що Байден - найстарший американський президент, політику 81 рік. Його опоненту Трампу 78 років.

Під час дебатів вони торкнулися і питання війни в Україні. Зокрема, Трамп заявив, що вважає неприйнятними ультиматуми Росії для завершення війни. При цьому він заявив, що Україна не виграє війну і звинуватив Байдена в тому, що через його політику Путін вирішив почати конфлікт.

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