За Райковича віддали свої голоси 53,53% виборців.

Міським головою Кропивницького обрано чинного очільника міста Андрія Райковича.

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Як повідомляє прес-служба міськради Кропивницького, сьогодні члени міської територіальної виборчої комісії оголосили результати голосування за мера міста, що відбулося 25 жовтня.

«Так, за діючого очільника міста Андрія Райковича проголосувало 27 тисяч 839 містян, а це 53,53% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Райкович обіймає посаду міського голови Кропивницького з 27 жовтня 2015 року.

Місцеві вибори в Україні-2020

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців становила 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилось.

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Автор: Світлана Макринська