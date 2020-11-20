Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржать.

Колишнього депутата Одеської міськради та регіонала Олега Маркова арештували в Москві.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела.

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Екс-політика підозрюють у контрабанді ювелірних золотих прикрас, що представляють історичну цінність. За словами співрозмовника агентства, прикраси датовані Залізною добою.

Маркова арештували за статтею про незаконне переміщення через кордон РФ культурних цінностей у великому розмірі. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 1 мільйона рублів.

Марков був затриманий на територію бізнес-центру в Москві. За версією слідства він намагався збути скіфське золото.

Адвокат екс-депутата Сергій Булаєв заявив агентству, що його підзахисний не визнає провину, і що рішення Хорошівського суду Москви оскаржать.

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Автор: УНІАН