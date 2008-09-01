Росія хоче міжнародного контролю за виведенням військ Грузії

Київ. 1 вересня. УНІАН. Росія наполягає на міжнародному контролі за виведенням військових сил Грузії із зони конфлікту.

Про це йдеться в коментарі, поширеному сьогодні Департаментом інформації та друку МЗС Росії.

«У дискусіях навколо ситуації в Південній Осетії та Абхазії наші західні партнери закликають до повного виконання 6 принципів, узгоджених президентами Росії та Франції 12 серпня 2008 року в Москві. При цьому нерідко лунають твердження, що саме Росія нібито не до кінця виконала зафіксовані в цих принципах домовленості. Всі передбачені в принципах дії Москва вже виконала», - наголошується в коментарі.

МЗС Росії вважає головним для світової спільноти «утримати СААКАШВІЛІ від нових військових авантюр, не допустити переозброєння режиму, який за останні 4 роки неодноразово демонстрував, на які цілі він використовує зброю, що поставляється йому відкрито й приховано».

При цьому російське зовнішньополітичне відомство стверджує, що має в своєму розпорядженні відомості про переозброєння армії Грузії й закликає учасників цього процесу «усвідомити свою відповідальність».

У коментарі також наголошується, що російські «миротворці, які контролюють зону безпеки навколо Південної Осетії, також мають наказ пропускати будь-які узгоджені з Цхінвалом гуманітарні поставки з території Грузії відповідно до загальноприйнятих процедур». При цьому підкреслюється, що «такі процедури припускають контроль за тим, щоб декларовані як допомога вантажі дійсно мали суто гуманітарний характер».

МЗС Росії, посилаючись на свої дані, стверджує, що грузинська сторона не виконує домовленості про повернення збройних сил Грузії в місця їх постійної дислокації. «Необхідно, щоб свою роль у забезпеченні суворого виконання даного принципу зіграла Місія ОБСЄ в Грузії», - наголошується в коментарі.

При цьому російська сторона заявляє про завершення процесу виведення Збройних сил РФ на лінію, яка була до початку бойових дій. «Всі введені до Південної Осетії для протистояння грузинській агресії підрозділи наших збройних сил повернено на територію Росії, за винятком тих, які знаходяться в Південній Осетії у відповідь на прохання її керівництва для виконання функцій підтримки миру. Крім того, російські миротворчі сили, як це й передбачено, вживають додаткових заходів безпеки. З цією метою сформовано зону безпеки навколо Південної Осетії, режим якої в даний час забезпечується постами російських миротворчих сил загальною чисельністю до 500 осіб», - заявляє МЗС Росії.

Російська сторона також заявляє про готовність до співпраці з військовими спостерігачами від ОБСЄ для обговорення шляхів забезпечення міцної безпеки Південної Осетії та Абхазії. «Враховуючи сумний досвід, пов`язаний із агресивними прагненнями нинішнього грузинського керівництва, функції військових спостерігачів ОБСЄ повинні концентруватися на патрулюванні зони безпеки з особливою увагою до її зовнішнього периметру. Російські миротворці готові до найтіснішої співпраці з ними. Крім того, в зоні безпеки доцільно забезпечити міжнародну поліцейську присутність. Така присутність могла б бути розгорнута за мандатом ОБСЄ з опорою на можливості Євросоюзу, враховуючи виявлену членами ЄС зацікавленість у цьому. Ми будемо готові розглянути можливість участі російських представників у міжнародній поліцейській присутності в зоні безпеки. Необхідно погоджувати на міжнародному рівні режим цієї зони, перш за все – параметри її демілітаризації», – йдеться в коментарі.

На думку російської сторони, коли міжнародні механізми (додаткові військові спостерігачі, поліцейський компонент і можливі інші форми міжнародної участі) будуть створені й почнуть повноцінно функціонувати, можна буде провести аналіз оперативної обстановки в зоні безпеки.

«У аналогічному ключі ми готові розглядати й питання розширення співпраці російських миротворчих сил із міжнародною присутністю в зоні безпеки навколо Абхазії, враховуючи вже наявний корисний досвід взаємодії в цьому районі між нашими миротворцями й військовими спостерігачами ООН. У російської сторони немає наміру назавжди зберігати свої миротворчі сили за межами Південної Осетії та Абхазії. Разом із тим ми наполягатимемо на забезпеченні надійного міжнародного контролю в прилеглих до їх території районах Грузії, щоб запобігати підготовці тбіліським режимом нових військових авантюр», - заявляє МЗС Росії.