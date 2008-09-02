Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр Солана зустрінеться з Президентом Сербії Борисом Тадічем
15:12, 02 вересня 2008Новини ЄС
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В ході зустрічі сторони обговорять сучасний стан відносин між ЄС та Сербією. Сербського Президента супроводжуватимуть прем`єр-міністр Мірко Цвєтковіч, віце-прем`єр-міністр Божидар Джеліч та міністр закордонних справ Вук Жереміч. По завершенню зустрічі, орієнтовно о 14-15 відбудеться підхід до преси Х.Солани та Б.Тадіча.
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