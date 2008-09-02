Україна не скасує безвізовий режим для ЄС

Київ. 2 вересня. УНІАН. Україна проведе системний аналіз виконання угоди про спрощення візового режиму з ЄС, щоб виробити механізм імплементації цього документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Українська сторона на підставі системного аналізу підготує свої пропозиції, які будуть внесені на розгляд Європейського Союзу, і таким чином на цій підставі буде ухвалено рішення, яким буде механізм, що забезпечить повноту реалізації положень, які наповнюють угоду», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також нагадав, що на проведення системного аналізу угоди спрямований і нещодавній указ Президента України «Питання регулювання режиму взаємних поїздок громадян України та держав - членів Європейського Союзу».

В.КИРИЛИЧ зазначив, що аналіз реалізації угоди про спрощення візового режиму між Україною і ЄС, проведений Міністерством закордонних справ, дав підстави узагальнити типові недоліки, які мають місце під час звернень громадян України за оформленням віз.

За його словами, найголовнішим недоліком є порушення термінів клопотань громадян України у справі оформлення віз.

Крім того, нерідко консульські працівники відмовляють у мотивації відмови видачі віз.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що існує недоцільна і необґрунтована кількість документів, які надаються для оформлення візи, і яка виходить за межі документів, зафіксованих в угоді.

«Йдеться про уніфіковані вимоги. Не може бути такого, що одна з консульських установ вимагає один пакет документів, а інша – ставить питання про доручення до цього пакету ще додаткових документів», - сказав він.

Також, за словами речника МЗС, ще одним типовим недоліком в імплементації угоди є обмеження для певної категорії громадян України терміну перебування на території однієї з країн Євросоюзу. Передусім, йдеться про автоперевізників.

В.КИРИЛИЧ відзначив, що кількість виданих віз до країн ЄС терміном на 5 років є дуже невеликою. «Не можу засвідчити густоту чи велику кількість віз, які видані консульськими установами для громадян України на 5 років. П’ятирічна віза, яка передбачена угодою як норма, сьогодні, очевидно, це виняткова рідкість», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛИЧ заяви, що жодним чином не йдеться про скасування безвізового режиму для громадян країн Європейського Союзу, які їдуть в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України має вивчити у місячний строк питання одержання віз громадянами України для в`їзду до держав - членів Європейського Союзу, транзитного проїзду територією цих держав та внести за результатами вивчення пропозиції щодо забезпечення урахування принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України і держав - членів Європейського Союзу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

9 вересня у французькому місті Евіан відбудеться самміт Україна-ЄС.