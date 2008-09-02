Росія вважає ЄС упередженим

Київ, 2 вересня. УНІАН. Росія вважає упередженою заяву Європейської Ради і шкодує, що європейці не дали оцінки діям Грузії.

Про це сказано в коментарі Департаменту друку та інформації МЗС Росії з приводу рішення позачергового засідання Європейської Ради.

Текст коментаря розміщено на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Зрозуміло, не можемо погодитися з цілою низкою упереджених констатацій на адресу Росії, що містяться в заключній декларації саміту, зокрема тезою про непропорційність нашої реакції на агресію Грузії. До речі, діям Тбілісі так і не дали відповідної оцінки, так само як і діям тих, хто постачав зброю до Грузії, порушуючи правила ОБСЄ та ЄС», - сказано в коментарі.

Російська сторона вважає, що саміт Євросоюзу відбувся доволі передбачено, оскільки ще до його проведення заяв європейських політиків не бракувало. «Не обійшлося без закликів низки країн до запровадження санкцій проти Росії та заморожування відносин, спроб засуджувати нашу політику на шляхах несумлінного пересмикування фактів, що призвели до відомих подій на Кавказі. Головне, утім, те, що вони залишилися в меншості, а більшість держав - членів ЄС виявили відповідальний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомлюючи значення взаємовигідної співпраці, в рамках якої чимало досягнуто останніми роками», - наголошується в коментарі.

МЗС Росії також висловлює жаль через намір Євросоюзу «підвісити» переговори щодо нового Договору про партнерство. «Хоча за останні два роки в Москві вже звикли до штучних перешкод на шляху до цього документа. Ми зацікавлені в його укладенні такою ж мірою, що і Євросоюз. На цьому етапі є достатньо можливостей для розвитку взаємовигідної співпраці Росії з європейськими країнами в найрізноманітніших сферах. Загалом вважаємо, що весь комплекс нашого партнерства з ЄС не має бути заручником розбіжностей у думках з тих або інших окремих питань», - сказано в коментарі.

Російська сторона переконана, що тільки на основі взаємовигідної співпраці можна знаходити вирішення найскладніших проблем. «Це підтвердила ініціатива Президента Франції, що закінчилася ухваленням у Москві 12 серпня плану Медведєва-Саркозі щодо врегулювання ситуації, яка виникла після нападу грузинських військ на Цхінвалі», - зазначає Департамент друку та інформації МЗС РФ.

Російський МЗС наголошує, що Росія чітко дотримується досягнених домовленостей з шести пунктів і не «намагається їх переписувати». «Все, що стосується наших кроків, ми виконали. Внесли конкретні пропозиції і про способи реалізації тих пунктів, які пов`язані із заходами за лінією міжнародного співтовариства. Активно працюємо з ОБСЄ з метою збільшення кількості спостерігачів цієї організації в Грузії, запропонували заснувати під її егідою міжнародну поліцейську присутність, виступаємо за активну роль Євросоюзу в цих структурах. Їх повне розгортання в зонах безпеки, демілітаризація цих зон і узгодження гарантій незастосування сили проти Південної Осетії та Абхазії дадуть змогу створити міжнародні механізми для сприяння забезпеченню безпеки цих республік відповідно до пунктів 5 і 6 плану Медведєва-Саркозі. Зрозуміло, необхідно домогтися і повного виконання тієї частини плану, яка вимагає повернення грузинських військ у казарми», – сказано в коментарі.

МЗС Росії розраховує, що під час майбутнього візиту до Москви Президента Франції 8 вересня буде докладно розглянуто питання практичної реалізації плану врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на позачерговому засіданні 1 вересня прийняла заяву, в якій засудила дії Росії в Грузії та визнання незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії, закликавши РФ до діалогу на принципах міжнародного права.

“Європейська Рада серйозно стурбована відкритим конфліктом, якій спалахнув у Грузії, жорстокістю, якою він відрізнявся, і непропорційною реакцією Росії”, - наголошується у висновках ЄС.

Європейська Рада наголосила, що такі військові дії не є рішенням і не є прийнятними, висловивши скорботу з приводу загиблими мирними жителями і страждань цивільного населення.

Крім того, європейські лідери засудили одностороннє рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

“Це рішення є неприйнятним, і Європейська Рада закликає інші країни не визнавати проголошену незалежність, а також доручити Єврокомісії вивчити конкретні наслідки, які можуть випливати з цього”, - написано в підсумковому документі саміту.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ ввечері 1 вересня заявив про рішення Європейської Ради відкласти другий раунд переговорів щодо нової угоди з Росією через невиконання Росією в повному обсязі мирного плану з врегулювання ситуації в Південній Осетії.