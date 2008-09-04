Украна погодилась взяти 200 млн. євро кредиту в ЄІБ

Київ. 4 вересня. УНІАН. 3 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди «Україна – проект європейських доріг України» між Україною та Європейським інвестиційним банком на суму 200 млн. євро”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 350 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як зазначив голова Комітету ВР у закордонних справах Олег БІЛОРУС, дана угода була підписана у Києві 30 липня 2007 року.

За його словами, згідно з її умовами, Україні надається пільговий інвестиційний кредит у сумі 200 млн. євро.

О.БІЛОРУС додав, що завдяки цим коштам буде приведено до європейського рівня транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги М06 «Київ-Чоп», що покращить сполучення з країнами Євросоюзу.