ЄК та ЄЦБ хочуть посилити можливості SEPA

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Єврокомісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) підтримують започаткування схеми прямого дебету в рамках Єдиної платіжної системи SEPA.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія та ЄЦБ закликали керівний орган SEPA Європейську платіжну раду просуватися із запровадженням системи прямого дебету. Ця система дасть можливість банку покупця напряму дебетувати рахунки компаній-постачальників в банках країн, що входять до єдиної платіжної системи.

Єврокомісія та ЄЦБ визнали потенційні переваги схеми прямого дебету в рамках SEPA, однак зазначили, що Європейська платіжна рада має бути готовою до необхідності запровадження “багатосторонніх обмінних зборів” для транскордонного прямого дебету, якщо такі збори будуть об’єктивно виправдані і запроваджуватимуться на певний період часу.

Як повідомляв УНІАН, з 28 січня 2008 року в Європі існує єдиний платіжний простір - єдина європейська платіжна система SEPA (Single Euro Payments Area).

Починаючи з 28 січня фізичні і юридичні особи мають можливість здійснювати перекази коштів, використовуючи SEPA, яка покладе край розділенню європейського платіжного ринку національними кордонами. До системи входять 27 країн-членів ЄС, а також Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія.