Депутати ЄП наполягають на посиленні безпеки судноплавства

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту наголошує на необхідності посилення безпеки судноплавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у рішенні Комітету, схваленому сьогодні.

Депутати, зокрема, висловили жаль з приводу того, що так званий третій морський пакет законодавства ЄС і досі не прийнятий, тому що дві основні його вимоги щодо відповідальності країни, під прапором якої ходить судно, та щодо цивільної відповідальності продовжують блокуватися країнами-членами ЄС.

При розгляді третього морського пакету депутати підтвердили намір зберегти запропоновані раніше заходи з покращення безпеки судноплавства.

Так, депутати підтримали проект доповіді Дірка СТЕРКСА (група ліберальних партій, Бельгія) про запровадження моніторингу руху кораблів та створення інформаційної системи. При цьому Комітет знову підтримав створення спеціального незалежного органу для надання притулку кораблям, що зазнають лиха у відкритому морі. До складу цього органу мають входити експерти для прийняття у необхідних випадках рішень щодо того, яким чином краще уникнути катастроф.

Депутати також підтримали проект доповіді Яромира КОЛІЧЕКА (група об’єднаних лівих, Чехія) про розслідування катастроф в судноплавстві. Члени Комітету висловилися за те, що таке розслідування має проводити незалежний орган при цьому, для початку такого розслідування має бути встановлений дедлайн. Депутати також висловилися за розслідування не лише “дуже серйозних” нещасних випадків, як це пропонує Рада ЄС, але й “серйозних” випадків. Проект доповіді Луї де ГРАНДЕ ПАСКУАЛЄ (група народних партій, Німеччина) передбачає створення спеціальної системи для сертифікації агентств, що здійснюють перевірку кораблів на безпеку в різних країнах-членах ЄС.

Схвалений сьогодні проект доповіді Домінік ВЛАСТО (група народних партій, Франція) передбачає здійснення портового контролю на безпеку всіх судів, в тому числі, зареєстрованих в офшорних зонах, проти чого виступає Рада ЄС, а також, встановлення постійної заборони на використання європейських портів для суден, що не відповідають стандартам.

В проекті доповіді Пауло КОШТИ (група ліберальних партій, Італія) депутати підтримали включення до системи цивільної відповідальності внутрішніх водних шляхів, а також знову підтримали пункт про те, що вартість відшкодування жертвам катастроф та людям, що отримали постійну інвалідність, має становити 21 тис. євро.

Передбачається, що депутати розглянуть ці проекти доповідей в сесійній залі ще до кінця вересня. У випадку, якщо Рада ЄС не погодиться з пропозиціями депутатів, буде задіяна процедура скликання погоджувальної ради.