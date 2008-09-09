Угода про асоціацію нічого не закриває і не відкриває для України

Париж. 9 вересня. УНІАН. Європейський Союз вважає, що Угода про асоціацію з Україною «не закриває жодного шляху (до ЄС), так само як і не відкриває жодного шляху», заявив Президент Франції Ніколя САРКОЗІ сьогодні у Парижі на прес-конференції за підсумками 12-го саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів, Н.САРКОЗІ заначив, що Євросоюз таким рішенням хотів ще раз підкреслити спільність цінностей з Україною, спільність історії.

За словами Президента Франції, що головує у Євросоюзі, ЄС “не дав мені права приймати інших рішень чи проголошувати інших заяв”.