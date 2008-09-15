Спостерігачі ЄС для Грузії практично готові

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Держсекретар Данії Міхаель СІЛЬМЕР-ЙОНС вважає реалістичним розміщення місії спостерігачів в Грузії до 1 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив пізно ввечері 14 вересня журналістам.

“Здається, що достатня кількість спостерігачів готові. Найскладніший виклик – це здійснити логістичну роботу – переправити людей на місце, забезпечити їх автомобілями, обладнанням”, - сказав міністр.

“Але здається, багато країн готові просунутися в цьому. І це не здається нереалістичним розмістити місію до 1 жовтня”, - додав він.

За словами Держсекретаря, Данія та Фінляндія разом готові направити до місії спостерігачів 20 осіб.

“Це те, що ми можемо зробити в короткий проміжок часу”, - зазначив М.СІЛЬМЕР-ЙОНС.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) вирішила направити до Грузії місію спостерігачів. Місія складатиметься з 200 осіб.

13 вересня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА заявив, що спостерігачі мають з’явитися в Грузії до 1 жовтня.