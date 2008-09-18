ЄК просить Польщу врегулювати газовий ринок

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія обвинувачує Польщу в порушенні законодавства ЄС про ринок газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні комісія вирішила направити уряду Польщі листа “вмотивованої думки”, щодо неповної імплементації Директиви ЄС про внутрішній ринок газу.

Єврокомісія, зокрема, зазначила, що уряд Польщі так і не призначив оператора системи газових сховищ, що необхідно для прозорого, недискримінаційного та пропорційного ставлення до всіх трейдерів, які хочуть увійти на ринок газу країни.

Єврокомісія поки не обвинувачує Польщу у відмові в доступі до газових сховищ, поки не завершиться внутрішнє розслідування в Польському бюро регулювання енергетики.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.